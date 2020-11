Die Krimireihe "Tatort" feiert heute ihren 50. Geburtstag.

Die erste Folge wurde am 29. November 1970 ausgestrahlt. Im "Tatort" "Taxi nach Leipzig" ermittelte der Hamburger Kommissar Paul Trimmel, gespielt von Walter Richter, an der Transitautobahn durch die DDR. Zum Jubiläum sendet die ARD eine Doppelfolge, die in Dortmund und in München spielt.



Durchschnittlich schalten rund neun Millionen Menschen die "Tatort"-Krimis im Ersten ein. 22 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wechseln sich als Drehorte ab, dazu zählt auch bereits das neue Bremer Ermittler-Trio, das ab dem nächsten Jahr zu sehen sein wird.



Der 2018 verstorbene Filmemacher Gunther Witte gilt als Erfinder des ARD-Formats. Er legte die Kriterien fest, die alle "Tatorte" prägen sollen: "Das Erste ist einfach: Regionalität. Das Zweite ist, dass der Kommissar die Hauptrolle spielt. Und das Dritte, dass der 'Tatort' die Geschichte der Bundesrepublik spiegeln muss."

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.