Italien hat seiner Republik-Gründung vor 75 Jahren gedacht.

Am Vormittag flogen Militärflugzeuge über das Zentrum der Hauptstadt Rom und versprühten die Farben der Landesflagge. Am Nationaldenkmal legte Staatspräsident Mattarella im Beisein von Regierungschef Draghi einen Kranz nieder. Am Abend will Mattarella eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.