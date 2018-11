In Lettland haben die Menschen heute den 100. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert.

Höhepunkte waren etwa eine Flaggenzeremonie und eine Militärparade in der Hauptstadt Riga, die gemeinsam mit Soldaten aus anderen Nato-Staaten stattfand. Auch das Parlament kam zu einer Sondersitzung zusammen. Staatspräsident Vejonis sagte in einer Videobotschaft, die Letten könnten stolz auf die Errungenschaften ihres Landes sein.



Lettland hatte am 18. November 1918 seine Unabhängigkeit vom damaligen Russischen Reich erklärt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der baltische Staat unter anderem von Truppen der Nationalsozialisten besetzt, nach Kriegsende der damaligen Sowjetunion angegliedert. Im Jahr 1991 erhielt Lettland seine Unabhängigkeit zurück, seit 2004 gehört es der EU und der Nato an.