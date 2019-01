In der Kabarettbundesliga treten jedes Jahr 13 Künstlerinnen und Künstler auf Bühnen in ganz Deutschland gegeneinander an. Jeder gegen jeden, über einen Zeitraum von neun Monaten. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum durch Punktevergabe.

Ausgedacht und ins Leben gerufen hat die Liga Theo Vagedes vor genau zehn Jahren. Dieses Jahr feiert der selbst ernannte Bundestrainer Jubiläum und die "Querköpfe" feiern mit. Bei einem Studiobesuch lassen wir Highlights aus den letzten Jahren Revue passieren, hören Ausschnitte der Siegerinnen und Sieger und blicken auf den aktuellen Stand der Kabarettbundesliga 2018/2019.