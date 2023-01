Deutsch-französische Beziehungen

Bundeskanzler Scholz in Frankreich im Oktober 2022. (Christophe Ena/AP/dpa)

Dazu kommen die Regierungen sowie zahlreiche Abgeordnete beider Länder in Paris zusammen. Am Vormittag nehmen Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron an einem Festakt an der Sorbonne-Universität teil. Anschließend wird im Elysée-Palast der gemeinsame Ministerrat nachgeholt, der im Oktober kurzfristig abgesagt worden war.

Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag war am 22. Januar 1963 von Frankreichs Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet worden. Der Vertrag gilt als bedeutender Schritt auf dem Weg zur Aussöhnung der einstigen Kriegsgegner.

