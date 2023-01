Deutsch-französische Beziehungen

Kräfte beider Länder müssten gebündelt werden, um die aktuellen Herausforderungen wie Energieversorgung und Klimaschutz zu bewältigen. Der französische Präsident Macron sagte, Deutschland und Frankreich müssten Pioniere einer Neugründung Europas werden. Im Anschluss an den Festakt wird der gemeinsame Ministerrat nachgeholt, der im Oktober wegen Unstimmigkeiten kurzfristig abgesagt worden war. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wirtschaft und Energie sowie Sicherheit und Verteidigung. Ergebnis der Beratungen soll eine gemeinsame Erklärung sein, die eine Vision für die Zukunft Europas aufzeigt.

Die französische Publizistin und frühere Kulturattachée Isabelle Bourgeois sagte im Deutschlandfunk , die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich seien weiterhin im Aufbau, genau wie Europa. Aber sie seien unabdingbar, weil Frankreich und Deutschland fast Gegenmodelle innerhalb Europas seien. Nur wenn beide zusammenfänden, könnten auch andere EU-Staaten Kompromisse schließen. Unterschiede gebe es an vielen Stellen, unter anderem in den politischen Systemen: Föderalismus in Deutschland, Zentralismus in Frankreich. Der Chef habe eine andere Funktion im Unternehmen als in Deutschland. Auch Sitzungsprotokolle seien ganz anders gestrickt in beiden Ländern. Daran seien schon einige Projekte gescheitert.