Die Neue Synagoge in Berlin - auch sie ist Veranstaltungsort im Rahmen des Jubiläums "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". (picture alliance / Paul Zinken)

Das Programm werde noch ein halbes Jahr fortgesetzt, schrieb der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Rüttgers, in einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger". Der CDU-Politiker ist Kuratoriumsvorsitzender des für die Feierlichkeiten verantwortlichen Vereins. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Wegen des großen Interesses an den Veranstaltungen wolle man mit Hilfe von Bund und Ländern im nächsten Halbjahr das umsetzen, was in diesem Jahr abgesagt oder aufgeschoben werden musste, führte Rüttgers aus.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.