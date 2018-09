Führende deutsche Juden haben die bevorstehende Gründung einer offiziellen Vereinigung "Juden in der AfD" kritisiert.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, sagte der "Bild"-Zeitung, es sei völlig unverständlich, wie jüdische Menschen ihre Mitgliedschaft in der AfD vor sich selbst rechtfertigen könnten. In der Partei werde die Zeit des Nationalsozialismus verharmlost. Außerdem habe die AfD dazu beigetragen, antisemitische Ressentiments wieder salonfähig zu machen. Der stellvertretende Geschäftsführer des Jüdischen Weltkongresses, Stern, betonte, die AfD hetze offen gegen Minderheiten und sei religionsfeindlich. Wer als Jude in einer solchen Partei mitarbeite, sollte wissen, auf was er sich einlasse. - Die Gruppe "Juden in der AfD" will sich am 7. Oktober offiziell gründen.