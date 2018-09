Die bevorstehende Gründung der Vereinigung "Juden in der AfD" stößt bei Vertretern jüdischer Gemeinden auf Kritik.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, sagte der "Bild"-Zeitung, es sei ihr völlig unverständlich, wie jüdische Menschen eine Mitgliedschaft in der AfD vor sich selbst rechtfertigen könnten. Die AfD habe dazu beigetragen, antisemitische Ressentiments wieder salonfähig zu machen. Ähnlich äußerte sich stellvertretende Geschäftsführer des Jüdischen Weltkongresses, Stern. Er sagte, die AfD hetze offen gegen Minderheiten und sei religionsfeindlich. „Ich glaube nicht, dass man der AfD einen Koscherstempel geben sollte“, sagte er.



Elio Adler vom Berliner Verein „WerteInitiative“ warf der AfD vor, Juden als „Feigenblatt für plumpen AfD-Rassismus“ zu benutzen. Die vermeintliche Juden-, beziehungsweise Israelfreundschaft diene „zur Legitimation, um gegen Muslime zu agitieren." Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte zu „Bild“, die AfD als ganzes sei zwar nicht antisemitisch, dulde aber antisemitische Ausfälle wie die Relativierung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Das Engagement von Juden innerhalb der AfD werfe daher „einige Fragezeichen auf“.



Die Gruppe "Juden in der AfD" will sich am 7. Oktober offiziell gründen.