Der religionspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Münz, hat die jüngste Kritik jüdischer Verbände an seiner Partei als Anmaßung bezeichnet.

Es widerspreche der Demokratie, wenn die Organisationen Juden vorschreiben wollten, welcher Partei sie sich anschließen dürften, sagte Münz im Deutschlandfunk. Er verstehe auch nicht, woran die Verbände ihre Behauptungen festmachten, die AfD sei antidemokratisch oder menschenverachtend.



In einer gemeinsamen Erklärung hatten insgesamt 17 jüdische Organisationen die AfD unter anderem als rassistische und antisemitische Partei bezeichnet, darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie reagierten damit auf die Ankündigung der Partei, am morgigen Sonntag die Vereinigung "Juden in der AfD" zu gründen.