Die geplante Gründung der Gruppe "Juden in der AfD" sorgt weiter für Kritik.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte der "Passauer Neuen Presse", er könne dieses Engagement nicht verstehen. Die AfD schüre Hass und Ressentiments, und in seinen Augen seien Teile der Partei rechtsextrem. Daher sei auch eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gerechtfertigt.



Zuvor hatten sich unter anderem die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, und der stellvertretende Geschäftsführer des Jüdischen Weltkongresses, Stern, kritisch zu der geplanten Gründung geäußert. Die Gruppe "Juden in der AfD" will sich nach Angaben der Partei am 7. Oktober in Offenbach zu ihrer Gründungsversammlung treffen.