Der Kläger hatte die Entfernung des Sandsteinreliefs aus dem 13. Jahrhundert verlangt, weil er dadurch das Judentum und sich selbst diffamiert sieht. Der Bundesgerichtshof stellt jedoch klar, dass es an einer "gegenwärtigen Rechtsverletzung" fehle. Die beklagte Kirchengemeinde habe den ursprünglich rechtsverletzenden Zustand dadurch beseitigt, dass die Plastik durch das Anbringen einer Bodenplatte und eines Aufstellers in den 1980er-Jahren zu einem "Mahnmal" umgewandelt worden sei. Die Gemeinde habe sich damit erfolgreich vom Inhalt des Reliefs distanziert.

Schmähplastiken Teil christlicher Kultur des Mittelalters

Das Relief in Wittenberg zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden sollen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tieres und blickt in den After. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein.

Schmähplastiken oder Schmähskulpturen waren in der christlichen Kunst des Mittelalters fester Bestandteil und Ausdruck von Antijudaismus der Kirchen. Juden wurden in den Darstellungen an den Kirchen verhöhnt, verspottet und gedemütigt.

Bekannt sind in Deutschland und Europa etwa 50 solcher Darstellungen, darunter neben Wittenberg am Kölner Dom, am Dom von Brandenburg an der Havel, dem Regensburger Dom und an der Kathedrale von Metz in Frankreich. Wie damit umzugehen ist, ist umstritten.

Aktenzeichen: VI ZR 172/20

