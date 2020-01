Die Stadt Hamburg plant gemeinsam mit der orthodoxen jüdischen Gemeinde den Wiederaufbau ihrer einst größten Synagoge.

Die Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen, CDU, Linken und FDP stellten einen gemeinsamen Antrag vor, in dem sie sich für eine Neuerrichtung des von den Nationalsozialisten zerstörten Gotteshauses am früheren Bornplatz aussprechen. Bis Ende des Jahres soll eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Die dazu benötigten Mittel von 600.000 Euro hatte der Bund bereits zugesagt. Der Antrag soll in der morgigen Bürgerschaftssitzung eingebracht werden.