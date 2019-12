Bundeskanzlerin Merkel hat den Jüdinnen und Juden ein friedvolles Chanukka-Fest gewünscht.

Die Lichter zeugten davon, dass es heute in Deutschland wieder ein blühendes jüdisches Leben gebe, twitterte Regierungssprecher Seibert.



Mit dem achttägigen Lichterfest feiern Juden in aller Welt den Sieg der Makkabäer über die syrischen Armeen im Jahr 164 vor Christus. An Deutschlands größtem Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin entzündete die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zusammen mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster, das erste Licht.