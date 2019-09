Der iranische Judoka Saeid Mollaei meidet die Rückkehr in sein Heimatland, weil er eine Anordnung bei der Weltmeisterschaft in Tokio ignoriert hat.

Der 27-Jährige sagte in einem vom Weltverband IJF veröffentlichten Interview, er habe Angst davor, was seiner Familie und ihm zustoßen könnte. Mollaei hatte vom Iran die Anweisung erhalten, sich von der WM zurückzuziehen, weil er im Finale auf den Israeli Sagi Muki hätte treffen können.



Mollaei widersetzte sich und schied dann im Halbfinale aus. Inzwischen soll er nach Berlin geflüchtet sein, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Dies teilte der Präsident des Judo-Weltverbandes IJF, Marius Vizer, der japanischen Zeitung Asahi Shimbun mit. Das Bundesinnenministerium wollte das Asylgesuch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bestätigen.



Eigentlich hatte das Nationale Olympische Komitee des Iran im Mai angekündigt, die olympische Charta und ihr Diskriminierungsverbot uneingeschränkt zu respektieren. Damit sollten Wettkämpfe zwischen iranischen und israelischen Sportlern eigentlich möglich sein. Seit mehreren Jahrzehnten treten iranische Sportler nicht gegen israelische Kontrahenten an, weil der Iran Israel als Staat nicht anerkennt.



