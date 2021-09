Die israelische Polizei sowie die Rettungsdienste werden nach eigenen Angaben mit tausenden zusätzlichen Kräften zum Neujahrsfest "Rosch Haschana" in Jerusalem im Einsatz sein.

Es bildet den Auftakt zum jüdischen Festmonat Tischri und beginnt am Abend. Erwartet werden zehntausende Besucher. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist die Zahl der Beter an der Klagemauer in diesem Jahr erneut begrenzt worden. Die Armee kündigte laut örtlichen Medienberichten an, die Übergänge zwischen Israel und dem besetzten Westjordanland zu den hohen jüdischen Feiertagen zu schließen.

