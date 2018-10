In Berlin sind erstmals seit dem Holocaust drei orthodoxe Rabbiner in ihr Amt eingeführt worden.

Die Absolventen des Berliner Rabbinerseminars wurden in der Beth Zion Synagoge im Stadtteil Prenzlauer Berg ordiniert. Bundesaußenminister Maas sagte, es sei ein unverdientes Geschenk, dass in Berlin heute wieder die größte jüdische Gemeinde Deutschlands lebe. Berlin sei der Ort gewesen, an dem Deportationen und Vernichtung von Juden geplant und beschlossen worden seien. Dieses Vertrauen müsse mit allen Kräften verteidigt werden. 80 Jahre nach der Pogromnacht sei das leider wieder so nötig wie schon lange nicht mehr. Hitlergrüße und Hassparolen auf den Straßen dürften nicht hingenommen werden, betonte Maas.



Das Rabbinerseminar in Berlin wurde 1873 gegründet und bildete rund 600 Studenten aus, bis es 1938 von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. Erst 2009 nahm das orthodoxe Seminar seinen Betrieb wieder auf. Ein Rabbiner ist ein Prediger oder Religionslehrer, der sich auch um die Belange der jüdischen Gemeinde kümmert.