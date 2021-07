Jüdische Kammerorchester in Deutschland Shalom und Grüß Gott

"Man spielt immer in Gedanken an das, was geschehen war", sagt Pjotr Meshvinski, Gründer des Jewish Chamber Orchestra in Hamburg. Das Ensemble erinnert an verfemte Komponisten. Eine andere Philosophie vertritt das gleichnamige Orchester in München.

Von Sophie Emilie Beha

