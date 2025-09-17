Jüdische Studenten sorgen sich um Sicherheit an Universitäten. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 habe das Leben junger Juden in Deutschland verändert, sagte der Präsident der Jüdischen Studierendenunion, Dekel, im ZDF. Einige von ihnen mieden ihren Campus. Andere suchten ihre Lehrveranstaltungen nicht mehr danach aus, was sie interessiere, sondern danach, wo sie sich sicher fühlten. Einige Studierende trauten sich gar nicht mehr an die Universität. Dekel führte aus, man sei nicht mit einer abstrakten, sondern mit einer ganz konkreten Bedrohungslage konfrontiert.

In der Vergangenheit gab es wiederholt Anfeindungen und Übergriffe aus den Reihen pro-palästinensischer Gruppierungen.

