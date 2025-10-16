Mehr Zwischenfälle
Jüdische Studierendenunion fordert von Universitäten und Hochschulen verbindliche Handlungspläne gegen Antisemitismus

Die Jüdische Studierendenunion Deutschland fordert Universitäten und Hochschulen auf, verbindliche Handlungspläne gegen antisemitische Vorfälle zu entwickeln.

    Ein Mann trägt eine Kippa mit Davidstern
    Die Jüdische Studierendenunion Deutschland fordert verbindliche Handlungspläne gegen antisemitische Vorfälle.
    Es müssten etwa Kriterien festgeschrieben werden, wann Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Auch eine Exmatrikulation sei als letztes Mittel nicht auszuschließen. Der Forderungskatalog wurde an die Wirtschaftsministerkonferenz übergeben. Der Präsident der Jüdischen Studierendenunion, Dekel, sagte, die historische Verantwortung Deutschlands müsse aktiv in die Hochschulpolitik integriert werden.
    Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich laut dem zuständigen Bundesverband RIAS die Zahl gemeldeter antisemitischer Zwischenfälle an deutschen Universitäten und Hochschulen mehr als verdreifacht.
