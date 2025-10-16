Mehr Zwischenfälle

Es müssten etwa Kriterien festgeschrieben werden, wann Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Auch eine Exmatrikulation sei als letztes Mittel nicht auszuschließen. Der Forderungskatalog wurde an die Wirtschaftsministerkonferenz übergeben. Der Präsident der Jüdischen Studierendenunion, Dekel, sagte, die historische Verantwortung Deutschlands müsse aktiv in die Hochschulpolitik integriert werden.
Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich laut dem zuständigen Bundesverband RIAS die Zahl gemeldeter antisemitischer Zwischenfälle an deutschen Universitäten und Hochschulen mehr als verdreifacht.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.