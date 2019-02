Grüne, Linke und die FDP fordern eine schnelle Verbesserung der Alterssicherung für rund 200.000 jüdische Zuwanderer.

Gemeinsam riefen die drei Oppositionsfraktionen die Bundesregierung auf, noch in diesem Jahr eine Lösung zu finden. Die seit 1991 aus den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion in Deutschland aufgenommenen Menschen seien häufig in einer schwierigen materiellen Lage, hieß es in dem Antrag. Dieser soll morgen in den Bundestag eingebracht werden.