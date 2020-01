Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, fordert einen entschlosseneren Kampf gegen antisemitische Hetze in Deutschland.

Die Bundesrepublik müsse deutlich mehr tun, um Menschen aufzuklären, sagte Lauder der "Bild"-Zeitung. Den größten Nachholbedarf sehe er bei der Bekämpfung von Hass und Rassismus im Internet. Weiter betonte er, 75 Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau breiteten sich Rassismus und Judenhass weltweit aus.



Vor dem morgigen internationalen Holocaust-Gedenktag gab es am Abend im Berliner Dom eine Gedenkveranstaltung. Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Rose, sagte, an die NS-Opfer zu erinnern, bedeute immer auch gelebte Verantwortung für die Gegenwart und das Gemeinwesen. Dies habe nichts mit einer Übertragung der Schuld an nachfolgende Generationen zu tun, sondern sei Mahnung und unterstreiche die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat.