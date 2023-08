Logo des Jüdischen Weltkongresses (MateFulop/hvg.hu )

Die Zerstörungen an der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle seien nur der jüngste Teil einer Serie ähnlicher Taten, teilte die Organisation in New York mit. Sie rief dazu auf, den Schutz der Stiftung und der Gedenkstätte für die Opfer des Konzentrationslagers Bergen-Belsen zu verstärken. In der vergangenen Nacht waren Fensterscheiben der Stiftung demoliert und eine Informationstafel abgerissen worden. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe noch unklar. Am Wochenende hatte es Brandanschläge auf zwei Holocaust-Mahnmale in Berlin gegeben. Am "Gleis 17" brannte eine zur Bücherbox umgebaute Telefonzelle mit Schriften zum Nationalsozialismus aus. Auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen wurde ein brennender Gegenstand geworfen. Zudem wurden Zettel mit einem abgewandelten Bibelzitat angebracht, das sich gegen Schwule und Lesben richtete.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.