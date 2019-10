Einer Umfrage des Jüdischen Weltkongresses zufolge hat jeder vierte Deutsche antisemitisches Gedankengut.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach sind 41 Prozent der Befragten der Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Auf relativ große Zustimmung stießen auch Aussagen wie Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt. Zugleich wachse aber auch die Bereitschaft der Deutschen, gegen Antisemitismus vorzugehen, heißt es.



Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, sagte, Antisemitismus habe in Deutschland einen Krisenpunkt erreicht. Es sei an der Zeit, dass die gesamte Gesellschaft Position beziehe und Antisemitismus vehement bekämpfe.