Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Blume, hat den Bundestag aufgerufen, jiddisch als eine in Deutschland gesprochene Minderheitensprache anzuerkennen.

Das wäre ein echtes Signal in dem Jahr, in dem 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden, sagte Blume bei der Eröffnung der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart.



In Deutschland sind beispielsweise das Friesische und das Sorbische, aber auch Romani als Minderheitensprachen anerkannt. Jiddisch ist eine knapp 1.000 Jahre alte germanische Sprache mit hebräischen, slawischen und romanischen Anteilen; sie wird in vielen Ländern noch heute von einigen Juden gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.