Jüdisches Leben in Deutschland

In Potsdam ist das neue jüdische Religionszentrum mit einem Festakt eröffnet worden.

Bundespräsident Steinmeier würdigte es als Ausbildungsstätte, die weit über die Grenzen ausstrahle. Er sei dankbar dafür, dass in Deutschland wieder Rabbinerinnen und Rabbiner ausgebildet würden, sagte Steinmeier. Er rief zugleich dazu auf, Antisemitismus entschieden zu bekämpfen. Ministerpräsident Woidke sagte, Brandenburg sei stolz auf das neue Zentrum. Der SPD-Politiker sprach wörtlich von einem "kraftvollen Zeichen für selbstbewusstes jüdisches Leben in unserem Land".



Das Religionszentrum ist an die Universität Potsdam angegliedert und umfasst sowohl eine Rabbinerausbildung als auch eine Synagoge.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.