Juden in Deutschland leben nach wie vor in Unsicherheit.

Darauf hat die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler, hingewiesen. "Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern, aber es gibt Momente, wo wir uns immer wieder vergewissern, wo diese Koffer stehen", sagte Seidler im Deutschlandfunk. Das Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" solle deshalb vor allem positive Einblicke in jüdísches Leben geben, um Antisemitismus und Vorurteilen zu begegnen. "Wir Jüdinnen und Juden feiern, dass wir leben", so Seidler, "trotz der Widrigkeiten und auch der Versuche, jüdisches Leben hier gänzlich auszulöschen."



Seidler lobte die Arbeit des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Dadurch werde eine kontinuierliche Auseinandersetzung angestoßen. Letztlich sei aber die Gesamtgesellschaft gefordert, sich tagtäglich gegen Antisemitismus, Rassimus und andere Formen der Fremdenfeindlichkeit zu stellen. Kein jüdisches Fest finde ohne Polizeischutz statt. Das sei schwierig.

Schulbücher zeigen ein falsches Bild

Seidler beklagt, dass zu wenig bekannt sei über die "innerjüdische Vielfalt". Stattdessen sei das Bild der Juden bestimmt von "Exotisierung und Folklorisierung". In Schulbüchern und Medienberichten würden häufig Bilder genommen von ultra-orthodoxen Menschen, da diese eben vermeintlich jüdisch sichtbar sind. Dieses Bild impfe sich ein, sagte Seidler. Das wolle sie durchbrechen. Bei der Bildungsarbeit mit Schulklassen erlebe sie oft "platte Erkenntnisse: Ach so normal sind Juden." Aber damit sei schon ganz viel gewonnen.



Ihre eigene Gemeinde vertritt ein liberales Judentum. Das heißt: Es gibt auch Rabbinerinnen, und Frauen und Männer beten gemeinsam. Die Gottesdienste finden nicht nur auf Hebräisch, sondern auch auf Deutsch und auf Russisch statt, "damit jeder die Sprache seines Herzens hat und dem Gottesdienst auch gut folgen kann".

"Meine jüdische Identität und meine deutsche Identität werden als Widerspruch bewertet"

Nach Seidlers Ansicht ist das Judentum meistens mit drei Themen besetzt: Shoah, Antisemitismus und Israel. Alle Themen würden meistens negativ assoziiert und diese Zuschreibungen lähmten oft den offenen Dialog, weil es viele Vorurteile gebe.



"Es ist befremdlich, wenn Menschen mich für die Politik Israels verantwortlich machen, mich dafür angreifen und sich wünschen, ich möge zurück in meine Heimat gehen, dabei bin ich ja hier geboren", sagte Seidler im Dlf. "Ich erlebe, dass meine jüdische Identität und meine deutsche Identität als Widerspruch bewertet werden."

Tausend Veranstaltungen geplant

Die Auftaktveranstaltung zum Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" wird am Sonntag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der ARD übertragen. Das Gürzenich Orchester Köln veranstaltet ein Sonderkonzert, das ab 20:15 Uhr über den Livestream des Orchesters übertragen wird. Bundesweit werden unter dem Namen #2021JLID rund tausend Veranstaltungen ausgerichtet. Neben Konzerten gibt es auch Ausstellungen, Filme, ein Podcast sowie Theater- und Video-Projekte.



Nach Schätzungen der "Jewish Data Bank" leben in Deutschland etwa 225.000 Jüdinnen und Juden. Es ist damit nach Frankreich und Großbritannien die drittgrößte jüdische Community in Europa. Die größten Gemeinden befinden sich in Berlin, München und Frankfurt.



Seit 2007 ist die Mitgliederzahl jüdischer Gemeinden leicht rückläufig. Das liegt unter anderem daran, dass kaum noch Jüdinnen und Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion einwandern. Hinzu kommt der demographische Wandel: Rund 48 Prozent der Gemeindemitglieder waren 2019 über 60 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.