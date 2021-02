Zum Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" haben Rabbiner auf die Situation der jüdischen Gemeinden in anderen europäischen Ländern hingewiesen.

Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner und Oberrabbiner von Moskau, Goldschmidt, erklärte, das besondere Festjahr sollte Anlass sein, nach vorne zu schauen und in ganz Europa für eine nachhaltige Zukunft jüdischen Lebens einzutreten. Wenn Europa wolle, dass seine verbliebenen Juden weiter in Europa blieben, dann müssten die Rechte von religiösen Minderheiten sichergestellt sein, wie es etwa in Deutschland und Österreich der Fall sei. Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland erklärte, viele Deutsche hätten bislang wenig oder keine Berührungspunkte mit jüdischem Leben gehabt, seien noch nie in einer Synagoge gewesen. Es wäre deshalb schön, wenn das Festjahr trotz Corona dazu beitrage, dass beide Seiten viel mehr übereinander erführen und voneinander lernten.



Das Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" wird am späten Nachittag mit einer aufgezeichneten Ansprache von Bundespräsident Steinmeier in der Synagoge von Köln eröffnet. Es erinnert an ein Ereignis aus dem Jahr 321. Damals erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das es Juden gestattete, in Köln städtische Ämter zu übernehmen. Die Urkunde gilt als ältester Beleg für die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland.

