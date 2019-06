Nach heftiger Kritik des Zentralrats der Juden in Deutschland ist der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Schäfer, von seinem Amt zurückgetreten.

Er wolle mit seiner Entscheidung weiteren Schaden vom Museum abwenden, hieß es in einer Erklärung. Kulturstaatsministerin Grütters nahm den Rücktritt an. Sie betonte, sie respektiere Schäfers Entscheidung und danke ihm für seine Arbeit. Sie sei zuversichtlich, dass das Team des Museums die von Schäfer angestoßenen Projekte, insbesondere die neue Dauerausstellung und den Bau eines Kindermuseums, zu einem guten Abschluss bringen werde:



Entzündet hatte sich die Kritik des Zentralrats unter anderem an einer Lese-Empfehlung des Museums für einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Der Zentralrat stellte infrage, ob die Bezeichnung "jüdisch" für das Museum noch angemessen sei. Schäfer sagte dem "Tagesspiegel" er bedauere den Anlass der Kritik außerordentlich. Das Museum habe nie die Aufgabe gehabt, zu politischen Tagesfragen Stellung zu nehmen.



Kritik war auch aus Israel gekommen. Ministerpräsident Netanjahu forderte in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel, eine Ausstellung zu schließen. Die Sonderschau "Welcome to Jerusalem", die bis Ende April zu sehen war, präsentiere eine einseitige, "palästinensisch-muslimische Sicht" auf die Stadt, so Netanjahu. Schäfer und Grütters hatten die Vorwürfe als politische Einmischung deutlich zurückgewiesen.