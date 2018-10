Der israelische Schriftsteller David Grossman und die Unternehmerin Susanne Klatten erhalten den "Preis für Verständigung und Toleranz" des Jüdischen Museums Berlin.

Das teilte das Museum mit. Die nicht dotierte Auszeichnung wird am 10. November verliehen. Außenminister Heiko Maas und der Soziologe Hartmut Rosa halten die Festreden. Mit dem Toleranz-Preis des Jüdischen Museums sollen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik geehrt werden, "die sich auf besondere Weise um Verständigung und Toleranz verdient gemacht haben".



Die von Susanne Klatten gegründete Skala-Initiative setze sich "auf beeindruckende Weise für Menschen ein, die zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander in Deutschland beitragen", begründete die Jury ihre Entscheidung. David Grossman wurde für seine "mutige Teilnahme an den gesellschaftspolitischen Debatten seines Landes" gewürdigt. Der Schriftsteller setze sich mit der israelischen Identität auseinander und engagiere sich für eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern.