Der Anschlag war der erste mit Bezug zur Terrormiliz IS in Europa: Fast fünf Jahre nach dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel sind der Hauptangeklagte und ein Mitangeklagter schuldig gesprochen worden. Ihnen drohen lange Haftstrafen.

Ein belgisches Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 33-Jährige Mehdi N. im Mai 2014 zwei Museumswärter und zwei israelische Besucher erschoss. Knapp eine Woche später nahmen Ermittler den Franzosen in Südfrankreich fest. Er wurde später nach Belgien ausgeliefert.



Der Anschlag gilt als der erste mit Bezug zur Terrormiliz IS in Europa. Der Angeklagte war kurz vorher aus Syrien zurückgekehrt, wo er an der Seite islamistischer Extremisten gekämpft haben soll. Ein weiterer Angeklagter wurde von dem Gericht in Brüssel wegen Beihilfe schuldig gesprochen. Beide Männer hatten die Tat bestritten.



Das Strafmaß soll am Montag verkündet werden. Der Haupttäter muss mit lebenslanger Haft rechnen.



Der Anschlag auf das Jüdische Museum war der Startpunkt einer ganzen Reihe von Anschlägen in Europa, bei denen es einen IS-Bezug gab oder die der IS für sich beanspruchte.