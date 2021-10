Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sowie der US-Architekt Daniel Libeskind erhalten in diesem Jahr den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin.

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Knobloch eine treibende Kraft für einen friedlichen Dialog zwischen Kultur und Religionen sei. Sie trete Antisemitismus und der Diskriminierung von Minderheiten stets mit klaren Worten entgegen. Die Jury wies darauf hin, dass die Architektur von Libeskind Orte schaffe, an denen Freiheit, Verständigung und Toleranz gedeihen könnten. Die Auszeichnung wird am 13. November in Berlin übergeben.



Seit 2002 werden mit dem Preis Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft geehrt, die sich auf herausragende Weise um die Förderung der Menschenwürde und der Völkerverständigung verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem die früheren Bundespräsidenten von Weizsäcker, Rau und Gauck sowie Bundeskanzlerin Merkel.