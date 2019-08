Der Abtransport der Castorbehälter mit radioaktiven Brennelementen aus dem Zwischenlager Jülich ist nicht absehbar.

Die zuständige Entsorgungsgesellschaft teilte mit, niemand könne abschätzen, wann mögliche Transporte entweder in die USA oder ins Zwischenlager Ahaus stattfinden könnten. Der Grund seien verschärfte Auflagen des Bundesumweltministeriums zum Schutz vor terroristischen Angriffen. Parallel zu den beiden Transport-Optionen verfolge man den Neubau eines Lages in Jülich, das aber auch erst in mehr als neun Jahren fertig sein könnte.



Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hatte 2014 als atomrechtliche Aufsichtsbehörde angeordnet, das Jülicher Zwischenlager unverzüglich zu räumen. Dort lagern Brennelemente in 152 Castorbehältern.