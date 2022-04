Ukraine

Jürgen Habermas verteidigt Scholz und kritisiert "konvertierte Pazifisten"

Der Philosoph Jürgen Habermas nimmt Bundeskanzler Scholz in der Debatte über die Unterstützung der Ukraine in Schutz. In Deutschland sei ein schriller, von Pressestimmen geschürter Meinungskampf über Art und Ausmaß der militärischen Hilfe ausgebrochen, schreibt Habermas in einem Beitrag für die "Süddeutsche Zeitung".

29.04.2022