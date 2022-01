Jürgen Klopp hatte die Premier League angesichts der zahlreichen Coronafälle wiederholt kritisiert. (Frank Augstein/AP/dpa)

Wie der Verein mitteilte, hat sich Klopp nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben. Der 54-Jährige habe "milde Symptome" und wird beim Chelsea-Spiel am Sonntag von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.

Klopp hatte in den vergangenen Wochen vehement auf die Gefahren des Coronavirus hingewiesen und Kritik an den Offiziellen der englischen Liga geäußert. Erst am Freitag hatte Liverpool drei weitere Coronafälle innerhalb der Mannschaft bekannt gegeben. Die Namen der Betroffenen nannte Klopp nicht.

"Es ist wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf das Ergebnis wartet. Es ist im Moment nicht so cool", hatte Klopp gesagt. Auch Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel äußerte sich mehrfach kritisch.

