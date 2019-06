In Halle sind beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" mehr als 600 Musikerinnen und Musiker mit einem 1. Bundespreis ausgezeichnet worden.

Das teilte der Deutsche Musikrat mit, der Veranstalter des Wettbewerbs. Acht Tage lang haben knapp 2.900 junge Menschen in Halle um die Wette musiziert. Der Jury-Vorsitzende Ulrich Rademacher bescheinigte dem Jahrgang 2019 eine klare Leistungssteigerung und sagte, Zwölfjährige spielten auf dem Podium Stücke in einer Art und Weise, wie man es früher von Studenten zu ihrer Abschlussprüfung bei der Hochschule gewohnt gewesen sei.



Ein Preis bei "Jugend musiziert" gilt als besondere Auszeichnung. Für viele ist der Wettbewerb ein Impuls für eine Ausbildung zum Profi-Musiker. "Jugend musiziert" gilt als bedeutendstes Förderprojekt für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland.



Einen "2. Bundespreis" bekamen mehr als 750 Musikerinnen und Musiker, einen dritten Preis knapp 900.