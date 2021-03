Der vom Bayerischen Landtag beschlossene Staatshaushalt enthält Rekordausgaben für die Jugendarbeit.

Der Bayerische Jugendring erhält demzuzfolge mehr als 33 Millionen Euro, so viel Geld wie nie zuvor. Verbands-Präsident Fack sagte, das Vertrauen in junge Menschen und die zusätzlichen Gestaltungsspielräume seien in der Pandemie wichtiger denn je. In der Jugendarbeit erführen junge Menschen Wirkmächtigkeit ihres Handelns und würden besser in politische Prozesse eingebunden. Fack fügte hinzu, Demokratie funktioniere nur, wenn sich die Generationen von heute und morgen gemeinsam für sie einsetzten.

