Wer als Jugendlicher kriminell wird, bleibt es in der Regel nicht sein Leben lang - diesen Schluss ziehen Forscher aus einer Langzeitstudie.

Wissenschaftler der Universitäten Münster und Bielefeld untersuchten exemplarisch die Lebensverläufe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Duisburg. Sie gehen davon aus, dass die Studie auch für andere Großstädte repräsentativ ist.



Von einer "Null-Toleranz-Strategie", also einer schnellen Verurteilung auch bereits bei leichten Straftaten, raten die Autoren der Studie ab. Die Gewaltkriminalität ist nach ihren Angaben seit Mitte der 2000er Jahre deutlich zurückgegangen, bei Jugendlichen und Heranwachsenden sogar um die Hälfte.



Diebstahl oder einfache Gewaltdelikte seien im späten Kindes- und mittleren Jugendalter nicht ungewöhnlich, erklären die Forscher. Ab dem Ende des Jugendalters aber seien die allermeisten Mädchen und Jungen nicht mehr straffällig. Dieser starke Rückgang der Jugenddelinquenz sei normal und werde als Erfolg einer regulär verlaufenden Erziehung und Sozialisation gewertet, heißt es in der Studie.

Einfluss von Familie, Freunden, Schulen und Vereinen

Das meiste regele sich von selbst, also ohne Eingreifen der Strafjustiz. "Aber natürlich nicht ohne jegliche Eingriffe: Familien, Freundesgruppen, Schulen, oder Vereine leisten gerade auch beim Erlernen von Normen die primäre Arbeit", erklärt Studienautor Boers.



Für die Studie "Kriminalität in der modernen Großstadt" haben die Wissenschaftler um den Kriminologen Klaus Boers und den Soziologen Jost Reinecke von 2002 bis 2019 in Duisburg rund 3.000 Personen zwischen dem 13. und 30. Lebensjahr regelmäßig nach selbst begangenen Straftaten, Einstellungen, Werten und Lebensstilen befragt. Das Ergebnis glichen die Forscher mit dem Erziehungs- und Strafregister ab.