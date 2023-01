Der 15-Jährige sei bei einem Militäreinsatz in der Region Bethlehem durch einen Schuss in die Brust getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe mehrere "Anti-Terror-Operationen" im Westjordanland ausgeführt, unter anderem im Flüchtlingslager Dheischeh in der Nähe von Bethlehem. Dabei seien Steine und Molotowcocktails auf die Einsatzkräfte geworfen worden. Als die Soldaten das Feuer erwiderten, sei ein Mensch getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.