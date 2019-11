Die Bundesregierung will Kinder und Jugendliche künftig besser vor Cyber-Mobbing und strafbaren Inhalten an Schulen schützen.

Familienministerin Giffey sagte der "Welt am Sonntag", sie werde bald den Entwurf für ein neues Jugendmedienschutzgesetz auf den Weg bringen. Hassbotschaften, Handytexte mit sexuellen Inhalten oder Kinderpornografie im Klassenchat seien ein Albtraum für Minderjährige und deren Eltern, aber auch für Lehrkräfte. Vor allem Messenger-Dienste seien durch den Jugendmedienschutz bisher schwer zu fassen. Das wolle sie ändern, betonte die SPD-Politikerin. Zudem müssten Online-Plattformen, die von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, ihre Angebote mit sicheren Voreinstellungen versehen sowie Melde- und Beschwerdesystemen einrichten.



Bildungsministerin Karliczek erklärte, der Umgang mit den digitalen Medien müsse bereits an Schulen gelehrt werden. Die CDU-Politikerin sprach in diesem Zusammenhang von einer "Medienbildung".