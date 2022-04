"Linksjugend solid"

Der hessische Landesverband nahm Wissler - die dort bis zum vergangenen Jahr Fraktionsvorsitzende war - in Schutz. Der stellvertretende Landesvorsitzende Erhardt sagte, die Politikerin habe sich nichts zuschulden kommen lassen.

Wissler will die Partei nach dem Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Hennig-Wellsow zunächst allein weiterführen. Gestern hatte der Bundesvorstand um Entschuldigung für die sexualisierten Übergriffe gebeten, die aus mehreren Landesverbänden - auch aus dem hessischen - bekanntgeworden waren.

Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Schindler, räumte im Deutschlandfunk Handlungsbedarf ein. Es müsse Veränderungen in den internen Strukturen geben, sagte Schindler. Dazu habe der Vorstand am späten Abend in seiner Krisensitzung die Einrichtung einer Kommission mit externen Beratern beschlossen. Bereits existierende Quotierungen und Frauenpläne reichten offenkundig noch nicht aus. Nötig sei beispielsweise eine Änderung der Satzung, damit übergriffige Mitglieder schneller aus der Partei ausgeschlossen werden könnten.