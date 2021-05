Die Coronakrise dauert an und trifft auch Kinder und Jugendliche hart. Zwar erkranken die wenigsten schwer an Covid-19, aber die Maßnahmen und Beschränkungen haben gravierende Auswirkungen auf Jugendliche. Die Politik versucht, verstärkt darauf zu reagieren.

Familienministerin Giffey appellierte zum Start der viertägigen digitalen Jugendpolitiktage 2021, die Belange junger Menschen in all ihren Lebensbereichen politisch zu berücksichtigen und mitzudenken. Auch und gerade für Jugendliche seien die zurückliegenden Monate besonders anstrengend gewesen, meinte Giffey weiter. "Die Pandemiesituation bremst junge Menschen in allen Lebensbereichen aus." Es seien "nicht nur Bildungslücken, sondern auch Bindungslücken" entstanden. Die SPD-Politikerin diskutiert im Rahmen der digitalen Tagung gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel mit jungen Menschen über ihre Erwartungen an eine jugendgerechte Politik. Insgesamt treten an den vier Tagen 550 Jugendliche und junge Erwachsene in den Dialog mit der Bundesregierung, um Empfehlungen für die Jugendstrategie der Regierung zu geben.

Lehrerverband: "Aufholprogramm" reicht nicht aus

Die Bundesregierung hatte zuletzt ein Aufholprogramm für Nachhilfe und Bildungsangebote für Schüler in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen. Aus Sicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist dieses Programm "absolut unzureichend". Ohne eine massive Aufstockung dieser Mittel durch zusätzliche Länderprogramme in mindestens gleicher, am besten aber dreifacher Höhe würden die Fördermaßnahmen nicht wirklich greifen können, sagte er der "Neuen Onsabrücker Zeitung".

Sorge vor der Bildungslücke

Seit Beginn der Pandemie ist der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland, aber auch für Studierende, immer wieder ausgefallen. Seitdem besteht die Sorge vor einer immer weiter aufklaffenden Bildungslücke. Hoffnung setzen die Politiker dabei auf die Impfungen. Doch wann die Schülerinnen und Schüler tatsächlich geimpft werden können, ist noch nicht klar. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte zwar bald für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen werden. Doch auch dann stehen junge Leute im Moment in der Impfpriorisierung ganz hinten. Derzeit laufen gerade erst die Impfungen der Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen an. Für Grundschüler gibt es noch gar keine verlässliche Aussicht.



Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) betonte hierzu, dass auch die Nachhilfeprogramme eigentlich nur greifen könnten, wenn sie im Präsenzunterricht stattfänden. Darum sei es so wichtig, Jugendliche bald zu impfen. Sie versicherte den Eltern, dass die Schulen darauf vorbereitet seien, Lernrückstände von ganzen Klassen aufzuarbeiten. Darum riet sie auch, Kinder nicht vorschnell das Schuljahr wiederholen zu lassen.

Freiheiten für Geimpfte lassen Familien außen vor

Die fehlenden Impfungen haben derzeit nicht nur Auswirkungen auf den Unterricht, sondern auch auf die Ferien. So erlaubt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern Bürgern anderer Bundesländer derzeit Urlaub unter anderem in der eigenen Zweitwohnung - aber nur, wenn sie zweimal geimpft sind. Das schließt alle Familien mit Kindern derzeit aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 06.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 03.05.)

+ Öffnungen: Welche Bundesländer wieder Tourismus erlauben (Stand 06.05.)

Test und Schutz

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 03.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.