Mit einer Offensive gegen Porno-Portale wollen Medienaufseher in Deutschland einen besseren Jugendschutz im Internet durchsetzen.

Als bundesweiter Vorreiter teilte die Landesanstalt für Medien NRW mit, man habe einen entsprechenden Bescheid an den Marktführer der Branche mit Sitz in Zypern geschickt. Lange hätten Pornoanbieter gemacht, was sie wollten, sagte der Chef der Landesanstalt, Schmid, in Düsseldorf. Damit müsse jetzt Schluss sein. Der Zustand, dass in Deutschland Zehnjährige spielend leicht harte Pornografie konsumieren könnten, sei nicht hinnehmbar. Sollten die Anbieter nicht einlenken und eine wirksame Altersbeschränkung auf ihren Portalen durchsetzen, werde die Behörde bei den Telekommunikations-Unternehmen für deren Sperrung sorgen.