Bundesfamilienministerin Lambrecht hat dafür geworben, vor der Bundestagswahl die Rechte von Kindern im Grundgesetz festzuschreiben.

Zum heutigen internationalen Kindertag sagte sie in Berlin, es gebe jetzt noch ein Zeitfenster, um im Parlament einen guten Kompromiss zu erzielen. Diese Chance werde so schnell nicht wiederkommen. Für eine Grundgesetzänderung ist im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Die Koalition ist damit auf Stimmen der Opposition angewiesen. Zugleich dankte Familienministerin Lambrecht den Kindern für deren Solidarität in der Corona-Pandemie. Sie hätten unter den Einschränkungen besonders gelitten.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.