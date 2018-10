Bundesfamilienministerin Giffey plant ein Gesetz, um Kinder und Jugendliche im Internet besser zu schützen.

Die SPD-Politikerin sprach von einem modernen Jugendmedienschutzgesetz. Der bisherige Jugendschutz stamme aus dem Zeitalter von CD-ROMs und müsse im digitalisierten 21. Jahrhundert ankommen. Als besondere Gefahren bezeichnete sie extremistische Inhalte, Mobbing und sexualisierte Darstellungen. Giffey betonte, die Plattformanbieter müssten stärker in die Pflicht genommen werden, damit gefährdende Inhalte schnell gelöscht oder gar nicht erst hochgeladen würden.



Die Ministerin äußerte sich in Mainz bei einem Besuch im gemeinsamen Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Dort wurde ein Bericht zu Rechtsextremismus im Netz vorgestellt. Demnach wurden allein im Jahr 2017 mehr als 1.300 Verstöße wie Volksverhetzung oder Holocaust-Leugnung dokumentiert. In rund 90 Prozent der Fälle sei durch das Kompetenzzentrum eine Löschung oder Sperrung erreicht worden.