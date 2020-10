Jugendwort des Jahres ist die Formulierung "lost".

Mit dem Begriff wird ahnungsloses oder unsicheres Verhalten beschrieben. In einer Online-Abstimmung sprach sich fast die Hälfte der Teilnehmenden für diesen Begriff aus. Auf den Plätzen zwei und drei landeten "wild" und "cringe". Insgesamt hatte eine Jury zehn Begriffe zur Abstimmung gestellt. Eine Million Menschen beteiligten sich.



Das Jugendwort war in diesem Jahr zum ersten Mal auf diese Weise bestimmt worden. In den letzten Jahren hatte es unter anderem Kritik daran gegeben, dass eine Jury aus Älteren über das Jugendwort entscheidet.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.