Hurrikan "Julia" hat Nicaragua erreicht. (NOAA via AP / dpa / Uncredited)

Der Sturm erreichte die Ostküste laut der Wetterbehörde in der Nähe der Laguna de Perlas. Mehrere tausend Menschen waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Korrespondenten berichteten schon vor dem Eintreffen des Hurrikans von heftigen Windböen und starken Regenfällen - etwa in Bluefields, einer der größten Küstenstädte. Die Behörden gaben eine Warnung an alle Schiffe heraus, rechtzeitig einen sicheren Hafen anzulaufen.

"Julia" war zuvor auf einen Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in den USA warnt vor lebensbedrohlichen Sturzfluten und Schlammlawinen in der gesamten Region.

