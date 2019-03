Die Europaabgeordnete Reda hat ihren Austritt aus der Piratenpartei bekanntgegeben.

In einem auf YouTube veröffentlichten Video rief die Politikerin zudem dazu auf, bei der anstehenden Europawahl nicht für ihre ehemalige Partei zu stimmen. Als Grund nannte Reda Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihren ehemaligen Büroleiter Bordelais. Dieser steht als Kandidat der Piraten in Deutschland auf dem zweiten Listenplatz. Reda wurde durch ihr Engagement gegen die Reform des EU-Urheberrechts bundesweit bekannt, die in dieser Woche verabschiedet wurde.