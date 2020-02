Der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Melzer, plädiert für eine Freilassung des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründers Assange.

Die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegen Assange sei nicht gegeben, sagte Melzer im Deutschlandfunk. Zudem gebe es deutliche Hinweise darauf, dass das öffentliche Narrativ, das über Assange verbreitet werde, nicht stimme. So gebe es beispielsweise Belege dafür, dass die Vergewaltigungsvorwürfe konstruiert und widersprüchlich seien. Es stimme ihn sehr nachdenklich, dass Schweden sich beharrlich weigere, seine diesbezüglichen Fragen zu beantworten, erklärte Melzer. In seinen Augen werde an Assange ein Exempel statuiert, um Journalisten einzuschüchtern. Unter Berufung auf die Erkenntnisse des Sonderberichterstatters unterzeichneten mehr als 130 Persönlichkeiten aus Politik und Kultur einen Aufruf zur Freilassung von Assange, der heute veröffentlicht wurde.



Der Wikileaks-Gründer war 2019 festgenommen worden, nachdem er aus der Botschaft Ecuadors in London verwiesen worden war. Dort hatte er seit 2012 Zuflucht vor einer Auslieferung an Schweden erhalten. Assange droht nun eine Überstellung an die USA, die ihm die Veröffentlichung geheimer Dokumente vorwerfen.