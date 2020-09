Die französische Sängerin Juliette Gréco ist tot.

Sie starb nach Angaben ihrer Famile im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Südfrankreich. Gréco wurde in den 1950er und 60er Jahren mit Chansons wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" weltberühmt. Entdeckt hatte sie der französische Philosoph Jean-Paul Sartre, der einen der ersten Liedtexte für sie schrieb. Als Ikone der Existenzialisten, mit ihrer markanten dunklen Stimme und ihrer schwarzen Kleidung, prägte sie in der Nachkriegszeit eine ganze Generation.



Frankreichs Staatspräsident Macron schrieb auf Twitter, Juliette Grécos Gesicht und Stimme würden das Leben der Franzosen weiterhin begleiten.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.